苗縣東方美人茶品牌 疑遭盜用

2017-09-28 00:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府每年都會辦理東方美人茶評鑑，並將得獎茶以縣府品牌包裝，「掛保證」供茶農販售，評鑑頭等獎的茶葉1斤要價4萬元，4兩（1罐）就要1萬元，但網路上竟有打著今年苗縣評鑑的頭等獎茶葉，1罐僅要1千多元。評鑑主辦單位頭份市農會表示，頭等獎茶葉僅約30斤，頂多分裝120罐，但網頁已有1千多罐訂單，研判有詐欺之嫌；縣府農業處也表示，已將資訊提供給警方。

東方美人茶具獨特熟果香及蜂蜜香氣，仰賴茶菁經小綠葉蟬咬食，稱「著涎」，因此，要吸引小綠葉蟬群聚，茶園不能噴灑農藥，符合現代人健康觀念，加上產量不多，東方美人茶的價格水漲船高。今年苗栗縣評鑑東方美人茶建議售價，特等獎1斤要價36萬元，頭等1到頭等5則落在1斤16萬到5萬元之間，頭等獎1斤4萬元。

不過，市農會近來收到茶農檢舉，指出網路上出現販賣苗栗縣東方美人茶頭等獎茶葉，1罐僅要1388元，因較正常售價便宜許多，已有1600多罐訂單。且網頁商品的茶葉外包裝，與縣府設計品牌包裝，連封籤也印有「苗栗縣政府」字樣，甚附有縣長徐耀昌於評鑑頒獎的照片。

市農會指出，參賽茶農，每人要繳交10斤茶葉，扣掉評選與檢驗使用，經評選後得獎的茶葉每等次10台斤不到；雖頭等獎有3名，但頭等獎的茶葉也不過30台斤，以1罐4兩計算，頭等獎茶最多僅有120罐，業者竟可以提供1600罐，有詐欺之嫌。

今年頭等獎得主之一的銅鑼鄉茶農韓順雄說，他得獎的頭等獎茶葉，評鑑結束後約1週就賣完了，現在不可能有貨，網路上宣稱販售的今年苗栗縣東方美人茶頭等獎茶葉，根本是騙人的。

縣府農業處表示，已接獲農會反映，並將網頁相關資訊提供警方，待確認商品非苗栗縣今年的頭等獎東方美人茶葉，將報警提告網路販售業者涉及詐欺罪嫌。另，網頁雖使用縣長徐耀昌的頒獎照片，但經與縣府消保官討論，該照片為縣府新聞宣傳之用，並無構成侵權。