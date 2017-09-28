拿菜刀剁下老友雙掌 狠男被判賠近千萬

2017-09-28 00:14

〔記者王俊忠／台南報導〕男子洪政軍與劉姓男子原是朋友關係，洪男不滿與劉男談到過往隙怨，竟夥同4名男子押走劉男痛毆暴打。洪男還在一處民宅拿菜刀砍斷劉男的雙掌。二審依重傷害等罪合併判洪男9年徒刑；一審民事庭並判洪男，要賠償減損工作收入、未來看護費與精神慰撫金等共989萬多元，給失去雙掌的劉男。

一審判決指出，103年9月6日，洪政軍夥同友人鄭駿傑、謝縈明、蘇文乾、許志湧（同案被告），邀請劉男到台南市一處鐵皮屋烤肉，7日凌晨2點半，劉男與另一群友人開車到場，劉男進入鐵皮屋與洪政軍談及往事，洪男心生不滿，拿玻璃杯砸傷劉男頭部。

洪政軍與劉男雙方人馬為挺自己人，頓時大打群架，慌亂中，洪男搶下劉男身上一把制式手槍，跑到屋外對空連開6槍，劉男一方人馬嚇得竄逃，但劉來不及逃離，遭洪政軍一方壓制。

洪政軍夥同鄭駿傑等4人把劉男押上車，行經一處產業道路時，5人分持球棒或徒手毆打劉頭部，造成多處傷勢，接著再押劉男到新化區一處三合院，帶進屋內綑綁手腳、矇住雙眼。期間，洪政軍又與劉男談到過往嫌隙更是不滿，再度毆打他，並將人推倒在地。

洪政軍在屋內找到菜刀與膠帶，先用膠帶封住劉男嘴巴，再拿菜刀剁下雙掌，鄭駿傑等4人為劉男雙手簡單包紮後，開車載他到安南醫院治療。

洪政軍則劉男的斷掌放進塑膠袋，於9月8日晚間分別丟在安南區國聖橋下與安平區四草大橋下；手槍則拆解後丟在國聖橋下與安平區一家舞廳旁的大垃圾桶內。警方獲報後相繼逮捕洪政軍、鄭駿傑等5嫌。

本案在二審刑事庭審理時，5名被告與劉男和解，並在105年8月18日開庭時先賠償250萬元給劉男父親。劉男也對遭洪政軍剁斷雙掌部分提出民事求償，台南地院審結判賠989萬餘元。本案可上訴。