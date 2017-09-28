長髮男警被記18支申誡 保住工作卻吃「考丙」

2017-09-28 00:00

〔記者吳政峰／台北報導〕保二總隊警員葉繼元因蓄長髮被記了18支申誡，達免職標準，後來保二自行撤回其中一支蓄髮申誡，他才保住工作，但該年度考績丙等。葉繼元主張，保二打考績前，應排除其餘17支蓄髮申誡再行計分，日前向台北高等行政法院提出撤銷原考績訴訟，並考慮另提出民事損害賠償告訴。

葉繼元27日開庭時表示，考績丙等攸關參加升遷考試的資格，影響薪資俸給，保二既然已取消一支蓄髮申誡，代表他們知道不可因蓄髮進行懲處，應從善如流，把其他17支蓄髮申誡一併取消，再來評定考績，以昭公信。

葉繼元的律師郭德田指出，葉於103年被記了36支蓄髮申誡，但當年他的功獎多，獎懲相抵未達免職標準，隔年保二派他去核四廠，勤務為站哨與巡邏，造成他104年僅2支嘉獎，卻有18支蓄髮與2支違反勤務規定申誡，相抵後為18支申誡，原要被考績委員會免職。

勞動部接獲陳情，立刻發函給警政署，要求不得大量且密集懲處，保二在105年9月撤回一支蓄髮申誡，葉繼元的申誡數降為17支，低空飛過，但2個月後，得到了考績丙等。

郭德田質疑，警察體系對女性員警髮式無嚴格規定，對男性卻有，是否有其必要性？他認為，髮式只要整齊乾淨，最重要的還是要看葉繼元有無負擔警察勤務的能力。

郭德田指出，葉的考績報告中，寫出評核是依據「綜合考量」，過於模糊，既然保二已自行撤回蓄髮申誡，基於行政自我拘束原則，打考績時，必須把蓄髮申誡扣除的分數加回來，數字才會正確。

保二：丙等不是因蓄髮 是綜合評擬結果

保二委任律師回應，打考績沒有一個基本分數，而是單位主管基於各項目表現，綜合考量員警後評定，並加計平時考核再予增減，因此，保二給葉繼元丙等，並不是因為他蓄髮，而是各方評擬後的結果。

此外，葉繼元也對103年的考績丙等提出告訴，另案審理中。