9/27 大福彩摃龜、大福獎1注中 今彩539頭獎開出3注

2017-09-27 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月27日）開獎的第106000077期大福彩頭獎摃龜、大福獎1注中獎，可得500萬元；第106000231期今彩539頭獎3注中獎，每注可得800萬元，由桃園市中壢區石頭里延平路555號1樓「發彩彩券行」、高雄市三民區嫩江街74號「大吉利彩券行」、台中市北屯區遼寧路一段41號「立可得彩券行」開出。

第106000077期大福彩中獎號碼為：「04、09、23、25、34、36、37，特別號40」，頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得25萬元；參獎共50注獲得，每注可得4000元；肆獎共1159注獲得，每注可得400元；普獎共9338注獲得，每注可得200元；大福獎1注獲得，可得500萬元；小福獎2注獲得，每注可得10萬元。

第106000231期今彩539中獎號碼為「10、29、30、31、35」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共158注獲得，每注可得2萬元；參獎共6014注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6455注獲得，每注可獲得50元。

第106000231期39樂合彩中獎號碼為「10、29、30、31、35」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7206注中獎，每注可得1125元。

第106000231期3星彩中獎號碼為「206」，正彩共34注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000231期4星彩中獎號碼為「5652」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」