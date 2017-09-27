被seafood踢出教門 女大生偕警察討300元入會費

妙禪遭女大生指控強制退教，但卻堅持不退300元入會費，有詐財嫌疑。（翻攝自臉書）

2017-09-27 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市一名女大學生控訴，4年前受家人接引加入妙禪，但卻因荒唐的原因被強制踢出「如來宗」，讓她無法接受，便報警與警方前往討回當初入教所繳納的300元「弘法護持金」，但最後仍沒有拿到退款，讓她氣到控訴妙禪詐財。

綜合媒體報導，這名女大生指稱，剛加入「佛教如來宗」時，就被要求繳交300元的「弘法護持金」，還被10幾個人圍住簽下「同意捐贈書」，雖然她當時並不想給錢，迫於壓力也只能答應。

但之後她因為填了「民國黨問卷」遭到強制退教，讓她大感莫名其妙，批評：「當時他們都沒有說明，且每次對於會員的入教規定都不一樣，就是想盡辦法讓你離開！」事後她欲追討當初繳交的300元入會費，卻遭拒絕，對方的說法是「協會有協會的立場」。

日前她看到妙禪報導，決定找警方一起至嘉義北港路一間商業大樓六樓妙禪精舍追討當初的300元。事後警方表示，精舍人員回覆「有收據證明，就能退款」，但沒想到仍是失敗收場，讓女大生怒批妙禪詐財，直指他們會利用親友相帶入教，是一種情感威脅，希望透過自身利子接發信徒「自願供養」假象，期盼不要再有人受到欺騙加入這個宗教團體。