追撞奪命！砂石車司機掰前車急停 行車紀錄器打臉

小貨車昨天在台74線中彰快速道路上遭後方砂石車追撞，又撞上前方砂石車，駕駛不幸傷重不治。（資料照，記者何宗翰攝）

2017-09-27 20:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子昨天駕駛小貨車，遭兩部砂石車包夾身亡，肇責最重的吳姓砂石車司機聲稱，當時前方一排車在等著下匝道，前方小貨車突然停下來，煞車不及才會追撞上去，但吳男駕駛座的行車紀錄器畫面今天曝光，卻顯示他當時東張西望、又摳耳挖鼻未注意前方，加上超速才肇事。

小貨車駕駛 遭兩砂石車夾擊喪命

這起死亡車禍發生在昨天上午10點40分左右，從事海鮮批發業的33歲廖男駕駛小貨車，當時從潭子沿台74線中彰快速道路往烏日方向行駛，突然在南下7.65K處近五權西路交流道匝道出口前，先遭一輛同向由48歲吳姓男子駕駛的砂石車自後方撞擊。

廖男反應不及，根本來不及踩煞車，就這樣被一路推擠，撞上另輛由27歲矯姓男子駕駛的砂石車，小貨車當場被兩輛砂石車前後包夾，撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損變形，車頭全毀，廖男卡在駕駛座動彈不得，消防局獲報趕到場救援，動用破壞器材救出廖男，送醫搶救，但廖男仍不幸傷重不治。

追撞者超速 東張西望、摳耳挖鼻

最前方的砂石車矯姓駕駛說，當時車流停停走走，突然聽見碰的一聲，後方行車記錄器隨即一片黑，才發現被後車撞上了。吳男則聲稱，當時前方一排車在等著下交流道，前方小貨車突然停下來，他煞車不及就追撞上去，但他的話，馬上被臉書「爆料公社」隨後貼出吳男車內行車紀錄器畫面打臉，其他網友看完氣炸，紛紛留言，「專心開車很難嗎？」

畫面顯示，吳男不只失神，一下摸鼻子，抓頭、挖耳朵，頻頻看旁邊、看後照鏡15秒內轉頭4次，就是不往前看路，加上超速才釀禍，很多網友愈看愈生氣，甚至斥責駕駛，撞到車後一副事不關己的模樣，相當可惡，還有網友發現，吳男也沒繫安全帶，直呼廖男死得好冤枉。

警方同時查扣吳男砂石車上俗稱「大餅」的行車紀錄儀，發現當時車速約在時速80到85公里之間，而74線中彰快速道路則是限速80，不排除吳男超速加上未注意車前狀況肇禍，昨天訊後將他依業務過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後諭令10萬元交保。

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