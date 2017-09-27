土豪哥翻版！酒客涉餵酒店妹新興毒品 3小時致命

2017-09-27 19:59

〔記者錢利忠／台北報導〕30多歲的廖姓、林姓酒客，前年10月到台北市中山區的酒店狂歡，點了2名小姐坐檯，不料，其中的高姓酒女3個小時後竟全身抽搐、送醫不治，廖、林兩男因此被酒女家屬提告。台北地檢署查出，死者體內驗出有大量新興毒品Methylone及K他命，認定兩男涉供毒，今天依違反藥事法之轉讓偽藥致人於死罪，將兩男起訴。

先前北檢才偵辦W Hotel郭姓女子猝死案，針對涉轉讓毒品致死的部分，依違反藥事法等罪起訴「土豪哥」朱家龍等6人，朱家龍還被求刑12年；廖、林涉供毒給酒女施用致死一案，猶如W命案翻版。

兩男庭訊時辯稱，當天並無施用毒品，但其中1人承認口袋內有K他命，還指稱酒店有禁止吸毒的內規。

檢方調查，高女事發當天凌晨上班後，第一組接的客人就是廖、林兩男，直到高女因全身抽搐被送醫前，她都在兩男的包廂內沒出來。

高女親友證稱，她平日並無吸毒惡習，檢方也查無高女吸毒的前科，但高女送醫後，血液中卻驗出含有大量Methylone毒品，濃度高達142.960ug/ml，因此認定兩男提供毒品給高女施用的嫌疑重大。

檢方根據長庚醫院毒物科所函覆的2014年世界衛生組織報告得知，Methylone屬於中樞神經興奮劑的一種，作用與安非他命類似，服用後15分至1小時內，會出現瞳孔放大、心悸、盜汗等副作用，藥效迅速；人體血液濃度中，只要0.5ug/ml即可能致死。

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