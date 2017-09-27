富邦金併北銀案重啟調查 明首傳告發人前副總統呂秀蓮

前副總統呂秀蓮在6月13日聯合多位台北市議員召開記者會，列舉前總統馬英九在台北市長任內，富邦金控合併台北市銀的10大爭議點，表示將提供檢調證據共同告發。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-27 18:26

〔記者錢利忠／台北報導〕前副總統呂秀蓮今年6月偕台北市議員王孝維、王閔生、劉耀仁、張茂楠及律師王可富召開記者會，告發富邦金控併購台北銀行案有10大爭議點，包括北市府當時法定代理人為馬英九，而非李述德，因此李無法定代理權，但李卻代表北市府與富邦金控簽約，應屬無效契約等疑點；台北地檢署明天下午將首度以告發人身分傳喚呂秀蓮出庭。

呂秀蓮指出富邦案的10大爭議點，包括北市府當時法定代理人為馬英九，並非李述德，因此李無法定代理權，卻代表市府與富邦金控簽約，應屬無效契約；北市府將擁有的3545坪土地、2.7萬樓地板面積，以極低的「原始購入價格」出售，低估北市銀資產；未依法召開董事會討論評估結果，就先簽屬合併契約，事後才發放股利，明顯「先上車、後補票」。

呂秀蓮於記者會上指出，自己跟富邦集團沒任何瓜葛，當年有媒體問她此事，她回應法律應該介入調查，結果沒想到得罪蔡萬才，隔年她收到來自蔡萬才的1封信，質疑她對此事有多少了解而發言，認為回應過於輕率，「陳總統（陳水扁）選妳做副總統為競選夥伴是一大敗筆」，要求呂退出2004年總統大選。

北檢曾在2002年分他字案偵辦，後來改由特偵組前身的高檢署查黑中心調查，最後卻查無不法簽結，之後特偵組還將李述德等5人發交北檢續查，2009年全案已不起訴；監察院2008年的報告也指出，富邦案未有賤賣情事。

台北銀行前副理黃玉炎，去年10月也指控馬英九涉賤賣台北銀行、圖利富邦金控逾300億元，認為馬英九與李述德涉違反貪污治罪條例之圖利罪，因此向北檢提告，全案現已重啟調查。

富邦金控今年6月也曾發聲明稿回應，強調富邦金併北銀案過程公開透明，並無不法，呂秀蓮記者會質疑均非事實。

富邦金強調，此案歷年來經監察院、北檢、最高檢，多次調查後均認定無違法之虞，但多年來卻因政治因素屢受攻訐，詆毀富邦商譽，富邦金深感痛心與遺憾。

富邦金指出，北銀2002年採公開招標，富邦金以最高出價及最有利條件得標，過程公開透明。換股價格溢價約37%，上市公司的市值應已充分反映公司實際價值，台北銀行的所有資產價值應已充分反映在當時的股價中。所謂「資產未重估，賤賣北銀」完全為謬誤之說。