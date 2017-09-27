宜蘭市巴士與轎車相撞 12人送醫

2017-09-27 17:57
市區公車與轎車相撞，2輛車車頭全毀12人送醫。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市中山路一段245巷附近，今天下午4點多一台小客車與宜蘭勁好行中巴撞個正著，共12人送醫，分別是9名學生，2名民眾和中巴司機，皆輕傷且意識清楚。
今天下午4點多市區公車中巴和小客車相撞，中巴又撞上路樹，兩台車頭皆幾乎全毀，中巴底盤凹陷，所幸人員皆輕傷，警方正在現場調查事故發生原因。
台灣勁好行中巴與轎車撞車後，又撞上路樹，整輛中巴車頭全毀。（記者簡惠茹攝）
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市區公車與轎車相撞，2輛車車頭全毀12人送醫。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市中山路一段245巷附近，今天下午4點多一台小客車與宜蘭勁好行中巴撞個正著，共12人送醫，分別是9名學生，2名民眾和中巴司機，皆輕傷且意識清楚。
今天下午4點多市區公車中巴和小客車相撞，中巴又撞上路樹，兩台車頭皆幾乎全毀，中巴底盤凹陷，所幸人員皆輕傷，警方正在現場調查事故發生原因。
台灣勁好行中巴與轎車撞車後，又撞上路樹，整輛中巴車頭全毀。（記者簡惠茹攝）