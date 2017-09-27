吸毒種類也分世代 南市破2販毒集團逮10藥頭

2017-09-27 17:44

〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊偵破販賣一級毒品海洛因、二級毒品安非他命的兩個中盤商販毒集團，逮捕10位藥頭今移送法辦，其中蔡姓、郭姓等5嫌被台南地檢署聲請羈押獲准。

警方打擊毒品以來，發現安非他命賣給藥腳的零售價行情1錢（3.75公克）約3500~4000元，竟與海洛因市場行情差不多，吸毒的藥癮者也有世代之分，30歲以下以K他命、搖頭丸等三、四級毒品為主，4、50歲以上大多以安仔和海洛因毒品為主。

南市刑大這次偵破蔡嫌、郭嫌為首的毒品中盤商，就是專門販售安仔和海洛因毒品給下游藥頭，再以每包500、1000元賣給藥腳，蔡姓主嫌60多歲，其它藥頭、吸毒的藥腳也大多是4、50歲年紀。

警方查扣蔡嫌使用壓模器，將海洛因與葡萄糖粉末以1：5至1：10比例混合，並用榔頭敲打壓錠後售出，也是因為塊狀的外觀較有「賣相」，能讓藥腳誤以為海洛因的純度較高而買單，增加販毒利潤。

南市刑大追查2個毒品中盤商集團以台南市曾文溪為界，「營業範圍」分在溪北、溪南地區，歷經約半年偵查，查獲蔡姓、郭姓等10位藥頭、陳姓藥腳36人，查扣販毒贓款35萬、作案工具自小客車3輛、海洛因0.92公克、安仔91.41公克。

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