侵占iphone手機被活逮 逃逸外勞竟稱：「我是台東原住民」

2017-09-27 17:36

〔記者吳昇儒／新北報導〕印尼籍逃逸外勞阿立本月19日在平溪的公車上，拾獲一名楊小姐的iphone6s手機，卻侵占不還。警員陳柏全及杜姓司機調閱公車內的監視器，鎖定阿立的行蹤。杜姓司機昨日中午發現阿立又坐上公車，立刻通報陳員，並直接將車開到派出所。阿立被逮後還佯稱自己是台東原住民，但身形及口音真的差太大，馬上被識破，訊後將他函送法辦。

家住雲林的楊小姐19日上午北上平溪遊玩，搭乘台北客運795路線時，不小心將手機遺落在公車上，立刻到平溪派出所報案，請警方協尋。但員警詢問該公車司機時，卻沒有在車上發現手機，懷疑被人拾獲侵占，調閱監視器，果然發現一名皮膚黝黑的背包男，疑似將手機撿走。

行駛該路線的杜姓司機向警方表示，因為該名男子皮膚黝黑，對他印象深刻，如果有發現，會立刻通報警方。

杜姓司機昨日發現該名男子又搭上795路公車，但因擔心打草警蛇，影響其他旅客安危，私下通知警員陳柏全，表示目標出現。

陳員請杜姓司機不動聲色，將公車直接開到派出所門口，讓員警直接上車。該男子見到警方立即神情慌張，堅稱自己是「台東原住民」。但一聽口音就知道絕對不是，當場被拆穿。

該名男子進了派出所後，才承認自己是27歲印尼籍逃逸外勞，叫做阿立，並承認自己侵占了iphone手機。全案訊問後，先將阿立送往移民署專勤隊收容，並依侵占罪將他函送法辦。