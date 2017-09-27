行竊失風墜樓？中年男命危送醫

2017-09-27 16:47

〔記者余衡／新北報導〕行竊失風墜樓？新北市土城區永豐路巷內一處大樓，下午3點多傳出一名中年男子墜樓，男子趴臥馬路旁大量出血、全身多處骨折當場沒有呼吸心跳，目前送醫急救中。

目擊民眾說，男子手上戴著嶄新的麻布手套，但最近沒聽說任何大樓住戶進行修繕工程，加上從未見過該名男子，懷疑可能是小偷闖空門不慎墜樓。

警方初步調查，在頂樓女兒牆及7樓住戶鐵窗發現疑似踩踏痕跡，研判男子可能想下攀進入屋內，由於男子並未攜帶任何身份證件，因此還要釐清他進入大樓的動機和方式。