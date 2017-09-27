父大義滅親帶警逮毒女 她淚灑難捨毒男友

2017-09-27 16:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港分局轄區1位父親不堪雙十年華的女兒遭男友以毒品控制，大義滅親帶著警方到女兒男友家中查緝，揪出林姓男毒蟲，但兩人用情至深，更因吸毒成緊密不可分離的毒鴛鴦，當林姓男子被移送時，汪女竟水眼汪汪淚灑派出所，完全忘了自己才是毒品通緝犯，警員見狀是大嘆「愛到卡慘死！」。

東港分局日前有位心急如焚的父親焦急向員警報案，指妙齡20歲的汪姓女兒遭其24歲的林姓男友長期以毒品控制，害得汪女也因毒品案遭通緝，因此兩人只敢住在林男家而不敢返家，但汪女與林男偶有爭吵時，卻會向父親訴苦，父親心疼單親女兒好不容易拉拔長大，卻遭毒品控制，自己是痛不欲生，報案後決定大義滅親，帶警方前往女兒男友家中查緝並企圖救出女兒。

警方慎重起見，搜索時崁頂所長吳尚謙還爬上旁邊建築物觀察汪女男友住處，而警員進入時，果然發現林嫌房間陳列毒品、吸食器、電子磅秤及分裝袋等物品，甚至還在客廳搜出1顆土製爆裂物，林男還當場坦承汪女平日所施用的毒品皆是他所提供，此番話則是惹怒汪女父親，他當場訓斥兩人，指兩人說都說不聽，女兒還揹上通緝，更在現場被活逮，罪加一筆，令人氣結。

警方調查，汪女與林男交往之初，不知林男有吸食毒品惡習，等到發現時已愛上林男，且也已染上毒品。

汪女則供稱，平日與林嫌感情好、出雙入對，經常外出遊玩。而兩人被帶回派出所時，汪姓女子不捨即將與毒男友分開，也害怕自己未來要接受勒戒恐怕時被欺負而泣不成聲。

汪女情緒緩和後，除吃著父親帶來熱食，還不忘哀求警方提供餐點給男友食用；最後在警方移送汪女時，知道即將與男友分開，更是緊握男友雙手，不捨之情表露無遺，場面離情依依，但原因卻是毒品害人。

「愛到卡慘死！」警員大嘆，原本神仙美眷卻因毒品殘害落得如此下場，令人欷噓。經訊問後全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移請偵辦。

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