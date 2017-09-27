獨居老翁開瓦斯尋短 所長一句話救了他一命

李姓老翁開瓦斯尋短，警消到場破窗救人。（埔里分局提供）

2017-09-27 16:35

〔記者佟振國／南投報導〕人命比玻璃窗重要！南投縣埔里鎮獨居的86歲李姓老翁，日前在家開瓦斯尋短，鄰居以為老翁炊煮忘關瓦斯即外出，但埔里分局愛蘭派出所長劉泰宏率員警到場，見老翁家中燈火通明，門口還有機車與鞋子，想到老翁曾有自殘紀錄，眾人決定破窗進入，果真救了老翁一命，救援畫面今天曝光，也獲民眾好評。

24日晚間8時許接獲民眾報案指中山路3段疑有民宅瓦斯外洩，消防隊趕到進行檢測，瓦斯濃度已逼近安全容許值，判斷是從86歲李姓獨居老翁家中飄出，附近鄰居表示人應該不在家，可待其返家或聯繫其子女再處理。

愛蘭派出所長劉泰宏與警員尤嘉宏、楊婷媚到場，見到家中燈還亮著，門口停了機車，並有1雙拖鞋朝內，認為人應該在家，腦海中也閃過先前老翁曾因心情鬱悶而有自殘紀錄，絲毫不敢大意。

「一片玻璃哪有人命重要！」劉泰宏的一句話，讓現場所有人更加決定要破窗進入，消防員持鐵鐵撬擊破落地門窗進入，發現李翁就在屋內，還將廚房的瓦斯桶搬到房裡，開瓦斯意圖尋短，趕緊關閉瓦斯，將人扶出送醫，所幸就醫後無大礙，也化解可能導致的氣爆意外。

劉泰宏表示，當時情況緊急，只想先確保長輩及周邊居民安全，堅持破窗勘查，合乎法令規範，若事後證明虛驚一場，他要負擔賠償費用也無妨。

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