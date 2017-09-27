飛車搶匪「慢跑鞋」太醒目 情人節被逮起訴

2017-09-27 16:28

〔記者謝君臨、姚岳宏／台北報導〕39歲男子林明忠涉嫌於8月連犯3起搶案，警方調閱監視器追查，發現林嫌犯案前會在附近竊取機車，全程穿戴安全帽及口罩，事後再「變裝」棄車逃離，但腳上的螢光黃藍色鞋子都沒更換，十分醒目，警方循線找到林嫌，在他與女友歡度七夕情人節時將他逮獲；台北地檢署調查後，今依搶奪等罪起訴林男。

檢警調查，林明忠因搶奪、毒品等案被判刑12年，不料假釋期間仍不知悔改，於台北世大運賽事期間，連犯3起搶案。

檢警發現，林男於8月8日父親節當天，曾在中山區行搶，隔天就被逮獲，不料交保後仍繼續犯案；同月24日傍晚4時許，林男先在忠孝東路五段的巷子內竊取機車，而後趁58歲高姓婦人騎單車到附近黃昏市場買菜時，飛車搶奪高婦掛在手把上的包包，得手1萬1000元；翌日，林男又到新北市土城一帶，以同樣手法搶奪婦人財物。

檢警追查，發現林男每次行搶前，會先在附近行竊機車當成做案交通工具，棄車時也會把車上指紋都擦拭掉，全程穿戴安全帽及口罩，甚至事後還會「變裝」離開現場，然而即便林男一下子「從長袖變成短袖」，但無論怎麼變裝，腳上的慢跑鞋都沒更換，螢光黃藍色的鞋子非常醒目，一眼就能認出來。

警方向北檢聲請拘票後，於8月28日當晚，前往中山北路一段逮捕林男，當時他正與女友歡度七夕情人節，看見員警出現一臉尷尬，警方在林男住處查扣犯案時衣著、慢跑鞋、背包及安非他命吸食器等證物，詢後依搶奪、竊盜、毒品等罪嫌送辦。