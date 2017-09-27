販毒盜刷前科多 北聯幫角頭這次強盜被逮

2017-09-27 16:23

［記者陳恩惠／台北報導］出身北投區望族的27歲北聯幫八仙會長黃俊棨，2年前因周旋在前妻、嫩妹間花費甚鉅，組販毒及盜刷集團牟利被逮，日前再度因利用辣椒水強盜2車主、洗劫30餘萬元，以及毒品黑吃黑駕車衝撞洪姓毒蟲等殺人未遂案遭警鎖定，台北市警刑大偵七隊及北投分局連日蒐證，今天將黃嫌等6成員一舉緝獲，查扣球棒、西瓜刀、電擊棒、偽造車牌等犯案工具，訊後依組織犯罪條例、強盜、殺人未遂、毒品、竊盜及毀損等罪送辦。

綽號「黑胖」的黃嫌，是北投陳姓望族的富二代，年幼時因故改姓，家中還有長輩擔任里長，黃卻不務正業，不但加入當地北聯幫混兄弟，糾眾擔任該幫八仙會長逞凶鬥狠，為取得幫派經濟來源，與陳姓親戚及林姓小弟共組販毒集團，在台北市販賣K他命毒品牟利，2年前因而被逮。

北投地區自今年7月起，連續在北市自強街、泉源路及北投路，分別發生以車撞車的殺人未遂、強盜及竊盜案件，洪姓藥頭因毒品買賣糾紛，和黃嫌等人生怨，黃嫌等人駕車守在洪男住處附近，見洪與女友共乘機車返家，以雙車包夾衝撞欲置洪於死地，所幸洪某逃得快，報警求助。

北投警方說，黃嫌等人鎖定趙姓男子，今年8月間深夜11時，趁趙駕車到泉源路訪友時，刺破趙車的輪胎、拿辣椒水噴灑，企圖強盜車輛，卻因車胎破裂無法駛離，只好偷走車內3萬餘現金。

8月下旬某日清晨，見張姓航業少東將白色BMW M5座車停在路旁，趁機打破車窗，偷走車內30萬元現金逃逸，犯案時自行錄影，友人之間LINE輾轉流傳，意外傳到張姓被害少東手中，剛好成為犯案證據。

經警方蒐證多日，昨日傍晚時機成熟，分持搜索及拘票，前往八仙會位於北市中央南路二段的據點，原先正在群聚拉K的黃嫌等6人，嚇得四處驚逃，黃俊棨逃往社子地區另個聚點被逮，因毒品通緝中的成員陳昱偉當場由3樓跳下仍落網，另還將王柏元、洪連佑、王偉志及鄭勝勇等6人拘提到案，現場起出少量K他命毒品，並查扣犯案使用的多支球棒、西瓜刀、電擊棒等證物。

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