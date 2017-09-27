金鐘廣播人葛大衛被控詐欺 檢認定屬投資糾紛不起訴

2017-09-27 16:18

〔記者謝君臨、黃捷／台北報導〕曾獲金鐘獎的知名廣播人葛大衛，遭學生指控在世新大學任教期間，與助理王麗瑛共謀以「送畢業禮物」名義，邀10餘名學生集資認股，王女更曾向多名師生借錢，涉及詐騙、積欠金額逾百萬；台北地檢署調查後，發現僅1人提告詐欺，金額約12萬元，但認定屬投資糾紛，今將葛大衛、王麗瑛不起訴。

受害者投訴，葛、王是世新校友，98年間，葛回世新母校兼任教師，開設廣播戲劇實作課程，王女擔任其助理。葛在去年底疑經濟出狀況，透過王女狂發簡訊，向多位老師、畢業生借錢，事後卻未依約還錢，經被害師生串聯，更發現葛另以「送畢業禮物」名義邀集資認股，受害校友組成自救會要向兩人催討。

洪姓女校友說明，101年學期末，葛大衛說要送畢業生禮物，聲稱認識台新金高層，買股票10天就能有一成獲利，王女更說服她投入打工積蓄14萬元，她卻從未看到台新金的認購證明，對方又以股價不好等理由數度拖延，3年後才拿回部分款項，至今仍有8萬本金未收回。

洪女表示，事發後，她更發現有其他同學受害，甚至有校友帶人到校堵葛、王，才拿回欠款，目前葛、王仍欠至少7人30多萬元，受害者已組自救會，擬提出告訴。

自稱在某生技公司任職的王女則指出，葛精神與健康狀況不佳，不宜受訪，借款事宜都由她負責，「葛雖知情，但與葛無關」，目前有持續處理欠債，但否認詐騙及在課堂邀股等事。

不過，葛大衛似乎也受到不少學生愛戴，有學生不相信他會騙錢，質疑：「是謠言吧！」世新校方則表示，葛、王行為不妥，系主任已跑班宣導，提醒學生不要與老師有借貸關係，並居中協調還款事宜。