記錯車牌遭誤判冤獄 張月英聲請53萬刑事補償金

2017-09-27 16:05

［記者張文川／台北報導］10年前，8旬朱姓賣彩卷老婦在台北市公館遭機車撞傷，卻向警方報錯車牌，將車號「DMX」報成「DNX」，致警方錯抓婦人張月英，張婦被依過失傷害、肇事逃逸罪判刑定讞，張婦為爭清白，自學法律打官司，聲請再審成功，高院今年5月改判張月英無罪；張婦向台北地院聲請刑事補償金53萬，台北地院今開庭，張月英說她為了這官司虛耗10年青春，申請不到良民證，赴日留學夢碎，「我的人生都被他們毀了」。

張月英先前被依傷害罪、肇逃罪各判拘役50天、6月有期徒刑，易科罰金共23萬3000元。因此，她除了向北院聲請刑事補償金53萬，也將向台北地檢署聲請發還她已繳的23萬餘元罰金。

張月英也另提國家賠償的民事訴訟，請求案發轄區中正二警分局和2名承辦員警國賠86萬餘元，此部分一審敗訴，上訴二審，高院定明天開庭。

至於被撞傷但記錯車號的朱姓老婦，當年也向張月英提民事求償25萬，高院也一度判張婦應賠4萬8000多元，但張婦也聲請再審成功，高院本月6日也以朱婦舉證不足為由，改判張月英免賠。

朱婦在2007年9月26日晚上6點多時，於北市汀州路三段巷口，被輕型機車撞倒在地，左肩與下背部挫傷，報案時卻將「M」說成「N」，警方找上車主，將案發時正在新北市某黃昏市場賣襪子的張月英移送法辦，案件由北檢起訴，一、二審皆判張月英有罪，張月英不服，提起再審，成功翻案，成為極少數獲平反的冤獄案件。

張月英今開庭後說，她為此官司壓力很大，收到傳票就會焦慮，開庭前要先吃鎮定劑，案發時她才40多歲，正計畫赴日本留學，卻因此案的肇逃、傷害前科，害她申請不到良民證，留學夢碎，「我的人生都被他們毀了，我現在已經快60歲了，我還能做什麼」。

至於請求的刑事補償金額53萬多元，她說，法律規定只能依冤獄刑期加倍計算，頂多再加計利息，「法律就是這樣規定，我只能請求上限53萬元，我的青春和人生，誰來賠償？」