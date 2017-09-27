尋找父祖輩在台灣的家 日婦梧棲尋根

2017-09-27 15:48

〔記者張軒哲／台中報導〕溫馨尋根之旅！日本婦人澤村香代子，父親及祖父於日治時期在梧棲居住工作，父祖輩過世後，她獨自一人代替日本家人來台尋找父祖輩「在臺灣的家」，可惜當年舊港務局宿舍，房舍多已拆除，尚留有一棟待整修日式宿舍，但澤村頻頻拭淚拍照留念，直呼有替父親及祖父回到家的感覺。

55歲澤村香代子22日午後從沙鹿火車站下車，被計程車司機載至梧棲戶政事務所，她帶著日本戶籍謄本詢問戶政人員日治時期父親及祖父居住之處，因年代久遠及資料有限，加上雙方僅能用簡單英語對話，能查出其居住的番地無法確認正確位置。

在戶政人員努力四處詢問地方人士及耆老後，確認其祖父當年是港務人員，及父親當年童年居住番地座落於舊港務局宿舍，現址為台中港務公司，戶政人員隨即陪同澤村至舊港務局宿舍所在地築港巷，當年日式房舍多已拆除，空地及路旁植滿木麻黃，僅保留一棟待整修日式宿舍，但澤村看到當年長輩居住之地，她激動頻頻拭淚，不停的拍照留念，揣想祖父工作情景與父親的童年往事，有替父親及祖父回到家的感覺。

澤村指出，常聽父親與祖父提到當年在台灣的回憶，可惜長輩往生之前皆未能重返梧棲，她獨自來台旅行，也代表家人來台尋根，感謝戶政人員相助，讓她能代替父親及祖父完成在台灣的尋根之旅。