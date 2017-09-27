狼父性侵親生女 她向友求助「想死」

2017-09-27 15:42

〔記者王定傳／新北報導〕一名狼父去年間趁女兒小美（化名）睡覺時，2度以手指性侵得逞，小美嚇傻繼續裝睡，狼父甚至捏她胸部，小美只好向好友訴苦說：「又來了、想死」等語，同學勸她報警，小美才鼓起勇氣告知母親，狼父辯稱因女兒想與母親同住才亂說話，新北地院不採信，依加重乘機性交及猥褻罪判刑4年2月。

據查，狼父與妻子離婚後分居，他獨自與子女同住，去年間，小美讀國中二年級時，狼父竟趁她熟睡時，伸出狼爪以手指性侵得逞，小美嚇傻只好裝睡，同年7月間，狼父又以相同手法性侵女兒得逞。

幾天後，他又趁女兒睡著時，伸手捏她胸部，小美雖因而驚醒，但惟恐父親察覺，繼續裝睡轉身，並撥開父親的手，狼父才罷手；案發後，小美擔心父親可能會不照顧她或做更嚴重的性侵害，本不敢張揚，只好向好友訴苦遭父親非禮並說：「又來了、想死！」好友勸她報案或告知母親。

小美思考後決定向母親訴苦：「我怕、我都快失眠了」，其母聽聞後安慰她會立刻報警，並將她帶回高雄，小美回說：「可是我不想轉學、我還想上課、我需要學費」等語，小美母親考慮後還是決定通報社會局及報案。

案發後，小美母親觀察女兒會害怕、做惡夢，偷看她日記發現女兒常夢到噁心畫面，還有一些厭世的話語，有時還會容易暴怒，哭會歇斯底里的大哭；狼父否認犯行，辯稱女兒想與母親同住才編謊話。

合議庭認為，小美指述無瑕疵，且她與父親相處尚可，未曾有過重大爭執，狼父也無過度嚴格管教，導致小美反彈，沒誣陷動機，加上小美好友、母親證詞，及她經醫師診斷下體有傷，斥責狼父所為對小美人格身心發展影響甚鉅，考量小美表示不希望父親受到懲罰，母親也說依法判決，現只希望女兒健康成長即可，判刑4年2月。