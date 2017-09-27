醉咖踹機車變砍人 網友牽拖8+9工作室

2017-09-27 15:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕邱志偉、邱志中兄弟檔酒後步行經過一處民宅，帶著醉意的邱志偉踹倒路邊機車，徐姓車主衝出查看，雙方發生口角，邱姓兄弟邊跑走邊嗆「走著瞧」，邱志中帶著一把番刀衝回現場，對方見2兄弟持刀上門，5人衝出制止，雙方當街扭打，混亂間造成滋事的邱志偉背部遭刺傷，對方1名男子左手劃傷，邱志偉倒地時奄奄一息照片被網友拍下，還一度誤傳是「8+9工作室」（鄉民指稱宮廟用語）惹禍。

海山警分局埔墘派出所26日晚間近7時獲報，新北市板橋富山街傳出鬥毆案，警方到場時，38歲邱志偉背部遭刺傷倒地、對方23歲鄭姓男子奪刀時左手遭劃傷，2人隨即被送醫治療，警方並帶回現場5人了解。

警方調查，邱姓兄弟檔酒後經過板橋富山街一處民宅，邱志偉踹倒路邊機車，邱姓屋主、徐姓車主聽到機車倒地發出的碰撞聲，走出查看，赫見機車遭踹倒，與邱姓兄弟口角；邱家兄弟氣得跑離現場，回家拿了一把番刀重回踹倒機車處，車主見狀，連同其餘4名友人衝上前扭打，不久持刀砍人的邱志偉背部反中刀，血流如注、對方23歲鄭姓男子左手遭劃傷。受傷的2人送醫後，暫不願提告，警方仍依違反社會秩序維護法開罰。

警方說，「8+9」是PTT鄉民的流行用語，是台語「八家將」的諧音，音近八嘎囧、巴嘎囧，也有人寫成八嘎迥、巴嘎迥；因台灣部分八家將組織與幫派連結，所以「8+9」使用上帶有貶意，也可以指年輕失學的屁孩，或是「流氓」、「低學歷」、「社會亂源」等。

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