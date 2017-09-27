毒蟲租農舍種大麻 毒品市值7000多萬元

陳嫌（中）在租屋處開大麻工廠，遭警方逮捕。（記者林敬倫攝）

2017-09-27 15:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣警方破獲由陳姓毒蟲租農舍開設的大麻工廠，起出大麻一成品78公克、大麻植株盆栽160餘株、大麻種子、照明設備等證物，大麻植株加工成品市值高達7000多萬元，以現在農舍平均價格1500萬元計算，這些大麻如流入市面，陳男可買4間豪華農舍，全案警方依違反毒品危害防制條例送辦。

宜蘭警方破獲縣內最大宗的大麻工廠案。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣政府警察局刑警大隊1週前接獲線報，宜蘭地檢署指揮偵辦，宜蘭市運動公園附近有一間豪華農舍，有男子在種植大麻販賣圖利，警方經多日調查，發現其中一間農舍常有毒品人口出入，經多日不眠不休跟監、蒐證，於昨日下午4點，持搜索票破門逮捕正在家中睡覺的40歲陳嫌。

為了讓大麻加速成長，陳嫌利用紫光燈、電風扇、暖爐等設備，在房間內設置了全套溫室，控制溫度與濕度。（記者林敬倫攝）

陳嫌無業是花蓮人，有毒品前科，經警方調查，他以月租15000元的價格，在宜蘭市租下3層樓豪華農舍，1、2樓供父母居住，他則在3樓種植大麻，不讓父母知情，陳嫌從網路蒐集種植知識，並購買大麻種子、設備。

陳嫌利用水耕法種植技術，待大麻種子泡水發芽後，再移植到培養土花盆內繼續種植。（記者林敬倫攝）

由於大麻不好種植，為了讓大麻加速成長，陳嫌利用紫光燈、電風扇、暖爐等設備，在房間內設置了全套溫室，控制溫度與濕度，並利用水耕法種植技術，待大麻種子泡水發芽後，再移植到培養土花盆內繼續種植，技術與設備完整令警方稱瞠目結舌。

為了讓大麻加速成長，陳嫌利用紫光燈、電風扇、暖爐等設備，在房間內設置了全套溫室，控制溫度與濕度。（記者林敬倫攝）

現場共查扣大麻煙葉成品78公克，大麻植株盆栽160餘株、數10顆大麻種子、照明設備、抽風設備、乾燥大麻葉、大麻花、陰乾設備、化學肥料、捲菸紙、捲菸器、安非他命、吸食器及水耕栽種手冊等證物一批，大麻成品、植株與種子粗估市價達7000萬元，是縣內有史以來最查獲數量最多的大麻案，以現在農舍平均市值1500萬元計算，可再買4間農舍。

警方查扣的大麻成品約78克。（記者林敬倫攝）

陳嫌被逮時供稱，他3個月前開始種大麻，還在研發階段，沒有實際量產與販賣，大多是自己吸食；但警方認為，陳嫌種植的量太大，且住處常有毒品人口出入，販賣的可能性高，全案依據違反毒品危害防制條例送辦。

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