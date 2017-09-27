雕塑家作品人間蒸發？ 林良材控告經紀人侵占不起訴

林良材展示在百貨公司外面的作品。（先勢公關提供）

2017-09-27 14:54

〔記者錢利忠／台北報導〕聽不到，也不能說的聾啞雕塑家林良材，今年6月底在記者會上高舉標語：「請大家幫忙協尋我的作品好嗎？」林良材透露與新簽約經紀人楊博文合作首檔回顧展，所有作品卻在撤展前一天人間蒸發，林為此控告楊涉竊盜、侵占罪；台北地檢署認為，林有授權楊可全權處理作品的展售，考量此案為民事的合約糾紛，今將楊不起訴。

林良材妻子指出，去年在台中月臨畫廊舉辦個展，楊博文與林良材夫婦洽談經紀約，此次在台北市信義區寶麗廣場所舉辦的林良材70歲回顧展，是與楊博文合作的第一檔展覽，展出37件雕塑及7件油畫作品，主辦方自估作品總值達數千萬。

回顧展原定展出至6月18日，後因楊博文告知反應不錯，延展到26、27日才撤展。沒想到展覽最後一天，林良材女兒帶同學要去看展，竟發現展場已空無一物；林良材妻子試圖與楊博文及其家人聯繫未果，才召開記者會呼籲楊博文返還作品，並對楊提告竊盜、侵占等罪。

楊博文否認將林良材的作品占為己有，指稱他與林良材簽約內容，明定由他負責接洽展售畫作及拍攝作品等事宜，但林良材在展覽期間態度改變，由於他已與多個單位談妥展覽計畫，他擔心林良材違約反悔才暫時將作品移走保管，他已對林良材提出民事損害賠償，主張其具有民事上的「留置權」。

檢方認為，林良材與楊博文所簽訂的合約中，已授權楊博文可處理其作品展售的權利，且明定作品出售後雙方五五分帳，考量此案屬於民事糾紛，認定楊博文不構成竊盜及侵占。

出借展場的BELLAVITA寶麗廣場曾指出，公司租借場地給博文藝術公司辦展，展期結束時場地點交並無問題，後來公司被詢問作品去向，才得知藝術家與博文藝術公司在作品買賣協議上未達共識，對捲入此紛爭感到困擾，已聯繫博文藝術公司儘快出面解決。