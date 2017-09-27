衰爆！機車被亂移拍照檢舉 女騎士連吃7紅單

2017-09-27 14:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕衰爆了！33歲蕭姓女子習慣將機車停於新北市中和區成功路路邊機車格，卻遭1名怪異男連續1週將她的機車拖出車格外然後拍照檢舉，接著再移回原位，就這樣蕭女收到7張違停罰單，細查才知道自己被整了。

據了解，新北市府有留下「7個」不同的檢舉人資料，警方循檢舉人資料追查，發現這7人都是用同一個電子信箱，後積極調閱監視器，找出這名惡搞的63歲劉姓男子，發通知要求其到案說明。

劉男在偵訊時直否認監視器中男子就是他，也否認電子信箱就是他的，但警方訊後還是依毀損罪嫌將劉某函送法辦。