6千萬土地糾紛 父偕2子設局分屍9旬翁被起訴

92歲樓姓老翁與林姓友人有6200萬元的土地投資糾紛，林舜銘、林宇光兄弟（見圖）透過林父約樓出面還債給教訓，卻涉嫌將樓殺害分屍，新北地檢署今依殺人、損害遺棄屍體、未必故意殺人罪等罪嫌起訴林家父子3人。（記者姚岳宏翻攝）

2017-09-27 14:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕92歲樓姓老翁與友人林仕琅有6200萬元的土地投資糾紛，林舜銘、林宇光兄弟透過林父約樓出面還債給教訓，卻涉嫌將樓殺害分屍6塊分棄兩處，因屍體開挖難度高，雖只找到樓的一塊小腿脛骨，但林家兄弟坦承犯行，新北地檢署今依殺人、損害遺棄屍體、未必故意殺人罪等罪嫌起訴林家父子3人。

起訴指出，樓翁從事土地仲介買賣，與銀行退休的林仕琅相識超過40年，樓向林仕琅表示，台北市中華路一段的「中華理教總會」（西本願寺現址）土地將進行開發，他獲「中華理教總會」理事長林松輝授權有優先承購權，80年至104年間，樓以「違建戶拆遷」、「疏通打點官員變更地目」等名義，陸續向林仕琅借款逾4千萬，承諾開發案完成將返還6200萬元，並稱借款都已轉交給林松輝。

104年間，林松輝向林仕琅否認有收受樓翁的錢，林舜銘、林宇光認為父親被詐騙，出面替父討債，104年6月林舜銘先在三峽租屋，同年7月21日，林仕琅約樓翁在板橋火車站碰面，佯稱「三峽有金主願意投資中華理教土地，我帶孫子出門不方便前往」，接著遞了一張寫著林舜銘三峽租屋處的地址字條給樓翁，表示「我送孫子回家後就過去」，設局引君入甕。

樓翁依約從板橋搭車到三峽，不料一進屋兩兄弟就綑綁住樓翁手腳，要樓翁還錢，雙方爆發爭執，林舜銘一氣之下，自樓翁後方以腳踏車輪內胎套住他脖子，林宇光在前方則一手捏住樓翁鼻子、一手掐脖，共同將他勒斃，為掩飾犯行，再以鋸子及尖刀將屍體支解成6大塊，分裝兩袋，棄置於新北大橋下及三峽雲森瀑布上游「耘夢谷」

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樓翁失聯後，家屬報案並PO出協尋影片，懸賞5萬元，檢警發現樓翁手機最後是跟林仕琅通聯，一併調查林仕琅及其兩個兒子，但無所獲；直到去年12月4日，一名張姓登山客到雲森瀑布健行，意外發現溪水裡有一截人類小腿脛骨，報警處理。警方依無名屍身分報請相驗並進行DNA比對，確認白骨遺骸是樓翁，破案露出曙光。

檢警發現，有美國公民身分的林舜銘，案發後3天就離境到美國找前妻，檢警預計6月27日傳喚林家父子昨到案說明，林宇光接獲傳票後，慌張地聯絡哥哥：「我們被盯上了！」林舜銘6月22日返台脫產，25日準備搭機離境時被逮。

林舜銘到案後坦承在氣憤下殺人，對犯行感到懊悔；林宇光一開始認罪，後痛哭辯稱「有勒脖，但力道不致於勒死他」；林仕琅承認案發當天有約樓翁見面，但「只是想叫小孩幫忙討債，若對方不還錢就給他一點教訓」。檢方因此將林家父子3人起訴。

而林松輝亦遭樓翁家屬提告涉犯殺人罪，檢警第一次偵訊時，他否認有拿樓翁的錢，對樓被殺也不知情，未料，本月6日林松輝自殺，留下遺書表示「積欠房租加上年邁身體不佳才輕生」，對樓翁案情卻支字未提，因已身亡，檢方今將他處分不起訴。