不再讚嘆seafood！ 把迷信朋友拉出來的8個步驟

當質疑親朋好友的宗教信仰時，先別急著斥責，好好與他聊一聊才能明白問題。（資料圖 路透）

2017-09-27 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日自稱已成佛的宗教領袖引起社會非議，讓大眾開始反思宗教的本質與意義，但大家最關心的仍是自己身旁的親朋好友，過度沉迷時該如何是好？網路作家圖文不符整理了懶人包，告訴大家該如何拉身旁的親友一把。

第一步，先別慌，盡早採取行動都能改變。（圖取自圖文不符臉書專頁）

作者指出，邪教一詞在台灣難以定義，並無相關法令規範，所以即使是在國外公認的邪教，來台後只要依法登記註冊就沒有問題。另外，所謂的「邪教」也未必會以宗教團體的形式出現，可能是某種「心靈成長課程」或「教育機構」，也因此所謂的邪教，定義應是「利用洗腦技術，讓他的信徒心甘情願放棄自由、信念、親情、友情、財富，並且嚴重影響到他的正常生活，甚至會危害到其他人」的組織。

第二步，蒐集該宗教的資料，別排斥與其成員對談與提問。（圖取自圖文不符臉書專頁）

那若身旁的人的宗教信仰看似怪怪的，到底該怎麼辦？作者指出，第一步就是自己先「別慌」，趁對方剛加入時立即採取行動，因為剛加入的人比較能聽取外界意見。接著「蒐集資料」並「做出判斷」，別排斥與該宗教成員的人談話與提問，仔細地了解該宗教，並找朋友在一個無人打擾的地方「好好談一談」。

第三步，根據資料做出判斷，也許會發現對方的宗教並非邪教。（圖取自圖文不符臉書專頁）

不過，並非是站在道德的制高點譴責，強加自己的想法給對方，而是請他說出內心的「真實想法」，可能對方在團體內獲得了生命中缺少的事物，這時就要思考能為對方提供什麼樣的替代方案來協助，並告訴對方「你的擔憂」，把從過去蒐集的資料中看到的風險告訴對方。也許對方不容易立刻改變想法，所以重要的是「給予支持與希望」、「做他的夥伴」，支持其決定並為對方在團體中留一個屬於他的位置，讓對方在退出宗教後不會感到失去寄託。

第四步，找個好環境與對方聊一聊。（圖取自圖文不符臉書專頁）

作者指出，人會加入邪教，有時是因為生活陷入困境而需要寄託，如果要幫助親朋好友走出邪教，就必須成為支持他們的社會力量，多多關心身邊的人，陪伴他們走出生命中的困境。

第五步，了解對方的真實想法，明白對方在該宗教中被填補了什麼缺口。（圖取自圖文不符臉書專頁）

第六步，表達擔憂與關心，根據資料提出可見的風險。（圖取自圖文不符臉書專頁）

第七步，支持對方的決定。（圖取自圖文不符臉書專頁）

第八步，為對方在團體中保留一個位子，並給予支持，讓對方在退出宗教後也不會感到失去寄託。（圖取自圖文不符臉書專頁）