按摩妹生理期被塞跳蛋 鐵工賠45萬換緩刑

2017-09-27 13:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高市某按摩會館工作的小雯（化名），日前因生理期不適，拜託許姓男客包她全場，許男向友人借錢帶小雯出場後，竟帶她到汽車旅館休息，還強行在小雯的下體塞入跳蛋、按摩棒等情趣用品，事後許男賠給小雯45萬，法官認為他有心改過，判徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，去年9月初，小雯因生理期身體不適，希望許姓男子為她包場（即買下工作的全部時數），並表示會分擔包場費用，讓她能早點回家休息，許男因身上錢不夠，向友人借錢後，凌晨時分便開車載著小雯離開按摩會館。

原本小雯打算直接回家休息，卻沒想到竟被許男強行載往汽車旅館，小雯趁許男洗澡時，傳訊息向男友求救，男友打電話給小雯，許男搶走手機阻止她接聽，再強壓小雯上床，用跳蛋、按摩棒和生殖器塞入小雯的下體，許男逞完獸慾後才讓小雯離去。

小雯事後在男友的陪伴下，前往醫院驗傷、報警。橋頭地院審理時，許男坦承犯行，供稱自己一時情慾失控，才會侵犯小雯，且事後已和小雯達成和解，願賠她45萬元。

法官認為，許男從事鐵工業，月薪2萬多元，雖然所犯性侵案件最輕本刑是3年以上，但認定他有改過悔悟之意，因此輕判他徒刑2年、緩刑5年，須接受法治教育5場及200小時義務勞務，全案可上訴。