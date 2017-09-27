全情境高品質CPR競賽 竹市消防局勇奪冠亞軍

本次競賽分為機器設備與徒手CPR兩組，每隊3人，限1人為高級救護技術員（EMT-P），另2名隊員須為中級救護技術員（EMT-2）。（市府提供）

2017-09-27 13:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕看過全情境高品質CPR競賽嗎？林口長庚醫院急診醫學部災難醫學科上週舉辦「2017到院前全情境高品質CPR團隊競賽」，比賽全程模擬救護出勤與救護現場醫療處置，場面逼真，新竹市消防局選出對救護勤務富有熱誠的消防員組隊參賽，以專業、精湛的救護技巧奪下冠亞軍，局長李世恭將在下週頒獎表揚。

李世恭表示，本次競賽分為機器設備與徒手CPR2組，每隊3人，限1人為高級救護技術員（EMT-P），另2名隊員須為中級救護技術員（EMT-2），消防局挑選出的參賽人員名單，機器設備組由第一大隊張世杰、李育昇、劉得生及張家維參賽；徒手組則由第二大隊陳協志、詹曉真及張顥騰參賽，最後由徒手組榮獲冠軍，機器設備組獲亞軍，展現卓越救護水準。

李世恭說，徒手組比賽過程逼真，選手從接觸病人開始，除完成各項急救操作外，上救護車後也須不間斷進行徒手CPR按壓急救，救護車行駛部分，擇要在6分鐘準備時，完成160公尺車道繞行12圈任務，全程真實模擬上陣，不容有一分一毫之差錯，比賽過程不僅全程錄影，也利用比賽過程也利用CPR監測機器紀錄選手按壓的深度及速率。

徒手組冠車選手詹曉真、張顥騰都是第一次參加救護比賽，他們利用放假時間練習，將所有操作過程錄影，不斷與夥伴研討改進；比賽時更發揮團隊精神，互相提醒協助，將緊張的心與腰的痠痛拋諸腦後，以絕佳默契與專業操演，榮獲冠軍。

李世恭指出，本次競賽於本16日在台灣CQB俱樂部舉行，參賽隊伍有台北市、桃園縣、新竹縣、新竹市、屏東縣及香港等。