販毒「叭叭趴」「嗶嗶嗶」當暗號太吵 鄰居受不了檢舉破功

2017-09-27 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕柯姓男子大白天賣菜中午過後當藥頭，因先前曾有使用手機「出槌」被逮的慘痛經驗，這次捨手機不用要下游開車或騎車抵住處樓下時連續按喇叭3次做暗號再面交，只是「叭叭趴」「嗶嗶嗶」的聲音不絕於耳吵到鄰居受不了檢舉，日前再度被警方循線逮捕。

位在豐原區圓環東路上一處巷弄內的大樓，最近每過中午經常有不明人士朝樓上吆喊或鳴按汽機車喇叭，除造成睡午覺民眾困擾，這些噪音甚至延續到夜間仍不絕於耳，吵到鄰居受不了懷疑是否從事不法交易向警方檢舉。

台中市刑大偵一隊獲報判斷情資可靠佈線監控，查出住在該大樓4樓的51歲柯姓男子有多項毒品刑案紀錄，平日清晨在住處附近市場賣菜，中午過後即開始毒品交易，還自以為聰明要求毒蟲開車或騎車抵住處樓下時連續按喇叭3次做暗號再面交。

此時柯嫌除從樓上觀望現場狀況外，若喇叭次數不對也不下樓交易，相當狡猾，只是接連「叭叭趴」或「嗶嗶嗶」的3聲喇叭聲在安靜巷弄內實在太刺耳，加上有時毒蟲耐不住毒癮等不及回應，還會直接朝著樓上吆喊「賣菜的，快下來」，搞到整條巷子幾乎都知道「賣菜的」這號人物。

警方當天中午頂著大太陽趕往埋伏，果然發現騎車雙載的吳姓、謝姓毒蟲抵達後連續按喇叭「嗶嗶嗶」3次，約2分鐘後柯嫌即神色慌張下樓與2人接洽準備交易，警方見機不可失衝上前盤查，當場在柯嫌手上起出安毒帶回偵辦。

柯嫌供稱，因先前使用手機與下游連繫毒品交易被警方清查通聯紀錄查獲，這次原以為捨手機不用改採暗號面交，沒想到還是破功；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查上游毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音