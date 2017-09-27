男子持木棍狂毆加油員 不到2分鐘打了19下

2017-09-27 13:06

［記者黃淑莉／雲林報導］張姓男子疑因加油員加油時不慎把汽油滴在其機車座墊上，雙方發生口角，張男竟持木棍瘋狂毆打加油員，不到2分鐘打了19下，承辦員警看了氣憤說，「太狠心了！」

斗南分局新光派出所日前接獲民眾報案，指雲林路一家加油站有男子持木棍毆打加油員，員警到場打人男子已離去，調閱監視器鎖定轄內一名46歲張姓男子涉案。

監視器清楚拍到張嫌騎機車到加油站，先下車跟一位男性加油員理論，推了加油員一下後轉身彎腰拿起放在機車腳踏墊的木棍，朝著加油員瘋狂毆打，加油員根本無法反抗只能用雙手護頭，不到2分鐘打了19下。

男加油員頭部受傷、眼角流血送台大醫院雲林分院急救，又轉送彰化基督教醫院，幸無生命危險。

警方調查，加油員不慎把汽油滴在男子的座墊上，雙方發生口角，男子對加油員嗆聲「要找人處理他」後離去，一下子又騎車回加油站，下車又說「我自己一人處理就綽綽有餘」。

據了解，加油員的母親看到監視器畫面兒子被打到無力招架，不捨又氣憤。

張嫌知道闖禍，案發後疑到外縣市避風頭，員警多次到其住處找人都無功而返，前幾天在路上發現他騎機車在街上閒逛，將他攔下要他到派出所說明。

有多次酒駕前科的張嫌到案，看到監視器畫面坦承犯案，警方訊後依恐嚇、殺人未遂及傷害等罪嫌送辦。

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