妙禪夫婦逃漏稅，已補稅數百萬元、並開罰。（圖擷取自網路）

2017-09-27 13:07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕據了解，調查局移送給國稅局查核的「妙禪夫婦」逃漏稅案，早在2015年就展開追查並已結案，最終判定妙禪夫婦短漏報多個年度所得，補徵綜所稅數百萬，並處0.5倍以下罰鍰；目前除2015年補稅罰鍰還在繳納期限外，其餘年度所得皆已繳清。

調查局洗錢防制處透露，接獲通報，指妙禪（本名劉妙如）創立的「佛教如來宗」，在全國設有30多個如來精舍，精舍內放有隨喜功德箱，供信眾捐款。精舍收到善款後，由妙禪妻子透過人頭分批存入銀行，金額高達上億元。

由於部分人頭的職業收入與存款金額明顯不相當，且密集前往銀行大額提、存款，引起銀行注意，通報調查局洗錢防制處；調查局認定僅有逃漏稅嫌疑，因而移送國稅局追查。

據悉，洗錢防制處在2015年就將相關金流資料，送交給國稅局。國稅局了解後發現，妙禪夫婦多個年度收受信眾捐贈，雖作為受贈人，不需負擔贈與稅（贈與稅課稅對象為贈與人，也就是信徒），但收受贈與後，贈與資金用以轉投資產生的孳息，卻未依規定申報，逃漏稅年度不只一年。

總計多個年度，妙禪夫婦共短漏報數百萬綜所稅，國稅局除補稅外，也對其處0.5倍以下罰鍰。目前除2015年度補稅罰鍰尚在繳納期限之外，其餘年度補稅罰鍰皆已繳清。對此，國稅局回應，基於職權，不便透露個案情節。