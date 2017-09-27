毒品包裝無奇不有 連「斯斯」也淪陷

2017-09-27 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕毒品包裝無奇不有，這次連「斯斯」都淪陷被拿來逃避查緝！

陳姓男子開賓士車載女友遊車河涉嫌拉K又違停被盤查，警方在車內發現一盒知名的「斯斯」保健沖飲包起疑，陳男辯稱為了補充維他命C才隨身攜帶，但警方發現包裝口有被裁剪重新封裝過的痕跡毒品初篩，果然呈現安毒及搖頭丸反應，陳男這才當場認栽。

台中市警局保安大隊第一中隊分隊長邱柏軒帶班巡經中清路、英才路口時，發現一部賓士車紅線違停且車內飄出陣陣濃濃K他命味道攔查，要求23歲陳姓駕駛及小他2歲的郭姓女友下車受檢，面對警方詢問是否車內拉K，陳男頻拍胸脯保證沒有不信可以搜車，卻在盤查過程中神色慌張不斷往車內瞄。

警方直覺有異隨後在副駕駛座前置物箱發現一盒知名藥廠製作販售的「斯斯」沖飲包（共5包），包裝上頭還用英文寫「Lemon（檸檬）」「維他命C沖飲」等字樣，陳男頓時直冒冷汗表示是在藥局買的，惟員警拿起沖飲包仔細察看，卻發現尾端包裝口被裁剪重新封裝過，連條碼都被剪掉一部分，當場詢問是在那間藥局買的？何時買的？陳男卻支吾表示忘了。

警方隨即進行毒品初篩檢測，果然發現沖飲包內有安非他命及搖頭丸成分的陽性反應，同時到超商買到一模一樣的產品帶回警局比對，陳男自知無法狡辯坦承這5包維他命是摻有毒品的沖飲包，供稱是日前到KTV唱歌時遇到有人進來包廂內兜售，對方表示該款沖飲包喝了會「飄飄的」，基於好奇花了3千元才買了6包來試試；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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