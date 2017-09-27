員工酒後心情差 砸自家公司汽車發洩情緒

廖男砸車之後，醉倒路旁睡覺。（記者張瑞楨翻攝）

2017-09-27 12:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市45歲廖姓男子，今天（27日）凌晨1時許，喝酒後心情不好，情緒失控手持木棍與吊衣桿砸毀2輛自用小客貨車，之後醉倒睡在路邊，路人誤認是「砸車鬥毆」，嚇得趕緊報警，警方調查發現，廖男砸的是自己公司的小客貨車，老闆無奈說，跟員工廖男沒有糾紛，廖男之前已有醉酒砸其他公司汽車的紀錄，這次是第二次，老闆不願追究。

中市警局第三分局東區分駐所調查，此案發生於東區建成路與東光園路550巷口，員警抵達時，廖男酒後醉倒路邊，頭部有撕裂傷，現場除了廖男之外，尚有5名男子，路邊2輛自用小客貨車的車窗、車頭、板金被砸毀。

調查顯示，這2輛車是達富工程有限公司所有，5名男子也是達富公司的員工，發現廖男砸車後立即追趕制止，但未出手攻擊廖男，廖男本身也是達富公司的員工，救護車將他送醫縫了6針，抽血檢驗換算酒測值0.78毫克。

鄧姓老闆說，公司與砸車的廖男無糾紛，也沒有聽聞廖男與其他員工有糾紛，他不追究廖男砸車，廖男之前也有砸其他公司汽車的紀錄，廖男出院後宣稱，酒後心情不好，一時情緒失控才砸車，頭部的傷勢是自己跌倒造成，對於自己泥醉失態的行為感到抱歉，也感謝公司不追究。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廖男酒後心情差，砸自家公司汽車發洩情緒。（記者張瑞楨翻攝）

汽車玻璃全被砸毀。（記者張瑞楨翻攝）