家族收外商匯款800萬 李朝卿財產來源不明仍判無罪

前南投縣長李朝卿被控財產來源不明罪，二審仍判決無罪。（資料照，記者謝介裕攝）

2017-09-27 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕前南投縣長李朝卿被控從2011年1月至11月底為止，其家族經營的萬春藥業公司共轉入數十萬元，到李朝卿第一銀行草屯分行帳戶內，而這筆錢是外商公司EEC MARKETING，匯入萬春公司800萬元的一部分，再由該公司轉匯至李朝卿戶頭，李朝卿無法詳實交代，涉入財產來源不明罪，南投地院一審判決無罪，台中高分院今天二審宣判，仍舊維持無罪，除了符合速審法第9條規定之外，檢察官不能再上訴。

李朝卿被控承辦風災道路修復等工程與採購案時，向包商收取回扣，南投地院一審判決30年，台中高分院二審於今年6月改判22年，此案併發「案外案」財產來源不明罪，南投地院一審判決無罪，檢察官不服上訴二審，台中高分院今天宣判。

該案檢方起訴理由，是李朝卿從2011年1月至11月底，其家族經營的萬春藥業股份有限公司，計轉入數十萬元到李朝卿帳戶內，這些錢多數是外商公司EEC MARKETING匯給萬春公司（該外商公司共匯款至萬春公司800萬元），再由萬春公司轉匯給李朝卿，檢方懷疑是「非合法之收入來源」，且李朝卿對這些錢的匯款原因，無法詳實的交代，僅宣稱是外銷浣腸劑的獲利，檢方卻找不到製造浣腸劑的證據，員工宣稱是「徒手攪拌」，檢方認定李朝卿觸犯貪污治罪條例第6條之1的財產來源不明罪嫌。

此案南投地方法院於今年3月30日判決李朝卿無罪，檢方上訴之後，台中高分院維持無罪，理由為貪污治罪條例第6條之1公務員財產來源不明罪，是可疑財產的「來源」，無法提出合理說明或說明不實；「來源」是指財產從何處而來，亦即財產是何人交付、自何處取得，與涉案公務員是否另涉有其他罪責並無直接關聯，涉案公務員說明財產來源的義務範圍，應僅限於說明可疑財產的真實「來源」，而非要求涉案公務員自證取得財產是否合法或違法。

李朝卿已針對財產來源，是來自萬春公司，就「來源」為具體、明確的說明，無從認定李朝卿有何未合理說明或說明不實的情事，至於檢方指控，外商公司EEC MARKETING匯款800萬元，到萬春公司帳戶內，這些錢並非合法的收入來源，指李朝卿就該等款項沒有完整、充分、詳實的交代，但此部分並非李朝卿需負合理說明的範圍，檢察官認為這些錢不是合法取得，亦應由檢察官負實質舉證責任，而不得命李朝卿自證這些錢的法律關係，避免產生侵害受憲法保障的「不自證己罪權利」，李朝卿縱未對這一部分有合理的說明，亦無從構成財產來源不明罪，據此判決無罪。