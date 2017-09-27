金門鎮代主席遭綁票案 警追槍破四海幫軍火庫

警方破獲四海幫軍火庫。（記者陳恩惠攝）

2017-09-27 12:16

〔記者陳恩惠／台北報導〕金門上月中發生金城鎮代表會主席陳天成，遭5嫌綑綁毆打押走，勒索千萬元不成後丟包，警方深入追緝，發現涉案槍枝來自於四海幫海巨堂，金門縣警局跨海來台，與台北市警士林分局聯手查緝，昨天傍晚在北市承德路四段巷內以民宅、旅行社為掩護，實則為黑幫堂口據點，逮獲25歲的四海幫海巨堂分子戴克威，同時起出藏在廢棄機車置物箱內的3把制式槍彈，警訊後依槍砲罪送辦，至於戴嫌的槍彈來源，警方將持續追緝中。

金門上月18日發生強盜集團持槍擄走金門縣金城鎮民代主席，並持槍毆打被害人，隔日事跡敗露遭警方鎖定，於金寧鄉環島西路圍捕時，嫌犯陳建銘持槍自戕死亡；警方追查槍枝來源，發現此強盜集團透過另名陳姓共犯，向陳的戴姓國小同學於犯案前7日，以5萬元購得1把改造槍彈，竟然還來自台灣，於是深入追查。

警方調查，陳嫌將所購得的槍彈，藏在所購的自小客車副駕駛座車門板，然後藉著船運之便，將車夾帶槍彈送到金門，順利於金門料羅港領取車輛後，當即在料羅港附近產業道路把車門板內的槍彈取出後，與陳嫌（後來開槍自戕）相約在金城鎮某民宿交槍。

金門警方循線追查，發現販槍主嫌戴克威還是「四海幫海巨堂」幹部，負責幫內軍火管理，經多日跟監蒐證，發現戴嫌承德路四段住處，打著旅行社名義為掩護，其實是「海巨堂」堂口，再清查相關出入分子身分，赫然發現該處還是「四海幫」的軍火庫。

金門與台北警方聯手合作，昨天傍晚見時機成熟，16名幹員全副武裝、荷槍實彈前往海巨堂據點攻監，當場逮獲戴嫌，雖然在該處進行地毯式搜索，未查獲任何違禁品，但警方鎖定戴嫌使用的1部機車，在300公尺外的停車格尋獲，在戴嫌住處取得車鑰匙，打開置物箱起出包括克拉克、金牛座及德製八釐米共3把制式手槍、子彈143顆。

士林分局副分局長邱幼媚表示，除將持續追查戴嫌持有制式槍彈的來源外，另發現，戴嫌曾趁著香港異議人士黃之鋒來台時，教唆手下率眾前往鬧場，警方一併擴大清查。

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