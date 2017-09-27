低價買房不成竟綁人洗劫 四海幫暴力集團5人被逮

四海幫成員簡嫌（白帽者）等5人被警方移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

2017-09-27 11:43

〔記者曾健銘／新北報導〕41歲四海幫海鯨堂簡姓成員，因覬覦房地暴利，104年間透過仲介欲用8千萬低價向黃姓男子收購位於新莊副都心4間總價1億元的住宅，黃男不從，今年4月，簡嫌竟教唆小弟佯裝成音響工人闖入黃男住家，持刀綑綁黃男的家人並洗劫財物，新莊分局獲報後立即成立專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，昨日見時機成熟，會同蘆洲、海山分局兵分多路收網，逮捕簡嫌在內等5名四海幫份子。

警方調查，有多項前科、目前列管的簡姓幫派份子，多年前與旗下小弟共組暴力集團討債，平時無惡不作；104年7月，簡嫌透過李姓友人向黃姓被害人收購名下4間總價1億元的房產，但因只願出價8千萬，而黃男發現簡嫌根本無力支付，經調解後解除契約，竟讓簡嫌懷恨在心。

今年4月，簡嫌教唆手下佯裝成音響工人，蒙騙社區警衛成功闖進黃男住家，一進門就亮刀並捆綁黃男的兒子，趁隙洗劫身上現金1萬2千元與提款卡，事後盜領14萬元後逃逸。

不僅如此，簡嫌旗下的黃姓小弟今年5月開車行經新北市土城，遭地方警方盤查卻拒檢不停，遭開罰9萬元，黃男以惡勢力強迫移轉紅單給連姓友人，還要求幫忙繳罰單，對方不從就將其帶至廢棄工廠毆打、施暴，直到對方就範才肯作罷。

新莊分局獲報後立即成立專案小組，主動報請新北地檢署指揮偵辦，昨日晚間兵分多路至新北市土城、桃園、宜蘭等多處收網，共逮捕簡、林、彭、黃、張等5嫌，並查扣改造手槍、刀械等違禁品，警訊後依組織犯罪、強盜、傷害、槍砲等罪嫌將5人移送法辦。