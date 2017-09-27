被控偽造文書 前國防部長高華柱再獲不起訴

2017-09-27 11:32

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕國防部軍事情報局前局長葛廣明，因卸任後未繳回公款，被依違反貪污治罪條例判刑2年6月定讞，葛事後申請退伍，原獲時任總統馬英九簽核，但國防部簽報總統註銷該命令，葛領不到退休俸，指控時任國防部長高華柱偽造人評會記錄涉偽造文書，台北地檢署原將高華柱不起訴，葛向高檢署聲請再議獲准，全案發回北檢重查，檢察官調查後，仍認定高華柱並無偽造文書，今再將他不起訴。

葛廣明指控，102年4月間，他向國防部表達退伍意願，隔月獲時任總統馬英九核可，但高華柱為了將他「鬥到永無翻身之地」，竟以他有案在身為由上簽，請總統註銷前案命令，導致他無法領到退休金，質疑高華柱涉偽造他的撤職程序，除提告刑事偽造文書之外，另對高華柱提出民事求償。

高華柱則認為，當時葛所涉貪污案仍未判決確定，若貿然讓葛退伍，葛將可一次領取中將階級的高額退休俸，國防部考量葛若被判有罪且須入監執行，國家沒有任何法源依據可追討該筆退休俸，恐嚴重影響國軍形象，因此才簽報總統註銷命令，暫緩同意葛的退伍。

97年間，時任軍情局中將局長的葛廣明，涉指示辦公室秘書將應繳回的專案經費370萬9000元帶回家，並挪用45萬元發放慰問金、獎金給下屬，高等軍事法院原重判葛14年徒刑，上訴期間適逢軍審法回歸普通法院審理，高院更三審改判他2年6月，經最高法院駁回上訴而定讞。