兩婦上賭場遭打到腦震盪 30多萬被搶還吃官司

2017-09-27 11:06

［記者楊政郡／台中報導］趙姓、蕭姓兩名婦女在賭場贏得5萬7千元，被賭場紀姓合夥人懷疑詐賭，召小弟押上車，載到台中太平山區，蕭婦被打到承認簽下「詐賭自白書」，而紀嫌明知即使有詐賭（無證據證明詐賭），該吐出來也只5萬7千元，卻把兩婦人身上的30多萬元，也一併搶走，台中地檢署依強盜得利起訴紀嫌，其餘7人包括兩被害婦人依賭博等罪一併起訴。

起訴書指出，紀、陳、石、張等4人105年4月起提供北區梅亭街一處住宅為賭博場所，紀、陳負責找賭客過來，現場賭「妞妞」及「麻將」。

在同年月12日趙姓（綽號小豬，47歲）、蕭姓（綽號小紀，46歲）兩婦女到該賭場，與現場還有7、8名賭客，以現金賭「妞妞」，到當天晚上6點，趙婦已贏得5萬7千元，蕭婦則是原有9萬，輸了剩7萬現金。

可是紀嫌（綽號阿彬，38歲）懷疑趙、蕭兩人詐賭，紀召集鄒、謝、黃3小弟，強押上車、頭罩上黑布，載到太平區山區某土雞城，質問為何詐賭？但兩婦人矢口否認詐賭，紀等人以木棍、石頭攻擊兩婦人頭部、背部，徒手毆打、腳踢，造成趙婦、蕭婦兩人均有頭部外傷及腦震盪、全身多處挫傷。紀嫌等人脅迫兩人要承認詐賭，否則要活埋，以此脅迫蕭婦與趙婦及「阿狗」一起詐賭之詐賭自白書，不過趙婦沒有簽。

但即使有詐賭，該吐出來也僅是贏來的5萬7千元，紀某卻把趙婦身上28萬7千元（原有23萬加上5萬7千元）、蕭婦身上僅剩7萬元，全部搶走。然後載到中清路某路口，給予他們3千元車資後釋放。