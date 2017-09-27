打詐範本 台南「防制詐騙三道封鎖線」奏效

台南市警察局局長黃宗仁（右四）公開表揚及時攔阻詐騙款項有功的金融機構行員及超商（市）店員。（記者楊金城攝）

2017-09-27 10:25

〔記者楊金城／台南報導〕打擊詐騙、毒品是當前治安重點工作，台南市警察局全台首創防制詐騙三道封鎖線，打擊詐騙犯罪成效全國最好，警察局長黃宗仁本週五要在警政署署務會報向全國警察機關報告「打詐台南經驗」，成為打詐範本。

台南市警局統計，南市防止車手提領從去年每月1200多次，到上個月才只有27次車手來南市取款，光是今年7月至今成功阻攔詐騙金額就高達2240萬元、逮捕104位詐騙車手，讓被害人保住錢包。

台南市為何能打詐成功？台南市刑大大隊長黃建榮說，南市全台首創防制詐騙三道封鎖線政策，責成16個警分局建立轄區金融金構、超商及里鄰長的LINE群組，成立防護網即時通報系統，可將最新詐騙手法運用LINE廣播器廣播給第一道陣線人員知悉，並在疑似詐騙案件發生時可迅速通報即刻展開追緝行動。市警局的臉書也會更新最新反詐騙宣導資料，提高民眾對詐騙手法的敏感度。

在打詐的辦案技巧上，市刑大分析車手提款的熱區，由分局編排巡邏、埋伏勤務，在車站、計程車、超商、農會、金融機構廣發打詐宣傳單，提醒注意車手出沒、車手的樣貌特徵，也在全國首創的分局社區治安會報邀集義警民防、里長、社區理事長傳授打詐要領。

更厲害一招是重金懸賞，民眾舉報車手破案有獎金2萬元，大台南警友會視情節回再加碼，成功阻攔詐騙的金融人員也有1~5千元獎金。

台南市警察局還會利用局務會議，由黃宗仁公開表揚及時攔阻詐騙款項有功的金融機構行員及超商（市）店員，頒發獎座、獎金、印有專屬個人化的警察杯杯，以表感謝，警民合作才能打詐成功。

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