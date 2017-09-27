公園烤肉後滿地垃圾 鄉親怒PO網：垃圾桶就在旁邊

新竹縣竹東鎮頭前溪生態公園裡，有人烤肉過後棄置垃圾，有網友看到後拍照PO網譴責：「垃圾桶就在旁邊而已。」（擷取自臉書社團「我是竹東人」）

2017-09-27 10:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮頭前溪生態公園，有人夜間烤肉後留下滿地垃圾，隔天鄉親看到後拍照PO上臉書社團痛批：「垃圾桶就在旁邊而已。」管理生態公園的縣環保局表示，公園不但不能丟垃圾，甚至連烤肉都不可以，請大家珍惜當地生態。

有網友在臉書社團「我是竹東人」PO出照片，畫面上可以看到翠綠草皮旁的水泥地上，有人用2塊石頭架起簡易烤肉架，中間還有燃燒過的灰燼，旁邊還散落許多塑膠袋、酒瓶的廢棄物，看得出來是前一晚有人在那邊烤肉，但烤完沒有收拾垃圾，拍拍屁股就走。

這名網友也發現，在這個烤肉過後滿地垃圾的髒亂點附近，就有一個貓頭鷹造型的大垃圾桶，他質疑烤肉的人是沒發現垃圾桶就在旁邊，還是不知道「貓頭鷹」就是垃圾桶。

環保局表示，根據新竹縣公園管理自治條例，在公園內不得擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳，有烹煮烤食物及各項宴客活動等行為者也不得申請借用公園，所以頭前溪生態公園裡不能生火烤肉，但罰則部分還在立法程序中，所以目前只能請大家盡量發揮公德心，不要有類似行為，若有民眾發現也請勸導制止。