詐騙案官司纏身繼續騙 偽造判決書自判「無罪」

以「彭粉粉」化名謊稱可低價代購比旅展更便宜的日、韓機票行騙2百多萬元、33被害人的彭女，面對警方找上門傻眼俯首認罪。（記者黃建華翻攝）

2017-09-27 10:16

〔記者黃建華／高雄報導〕今年4月間假冒郵局經理詐騙50萬元挨告的彭姓女子，不知悔改，交保後改以「彭粉粉」化名，自稱是商旅經理，在社群網路謊稱可代購比旅展更優惠的日、韓機票或住宿費，30多名男女受騙，共被騙走200多萬元。

高市刑大偵四隊獲報，追緝彭女2個多月，昨在她藏身的租住處逮人，意外搜出一份偽造的「無罪」判決書，原來是彭女因詐欺案被警方送辦，怕家人擔心，自行偽造一份法院無罪判決書，安撫家人。警方訊後除詐欺案外，罪加一條偽造公文書罪，將她移送高雄地檢署。

偵四隊長李明達指出，警方兩個月前接獲被害人報案，指網路社群Line有暱稱「彭粉粉」的女子，自稱是商旅的店經理，謊稱可以用同業之名代購到比市價或旅展更低價格之日、韓機票及住宿費，致被害人受騙等將錢匯款至指定帳戶後，「彭粉粉」卻避而不見，更將被害人從Line朋友內封鎖，才報案求助警方。

警方查出「彭粉粉」就是今年4月間假冒郵局經理詐騙50萬元，遭新興警分局逮捕獲檢方交保的27歲彭姓女子，報請高雄地檢署檢察官陳威呈指揮偵辦。

專案小組蒐證，彭女4月初假冒郵局經理詐騙民眾50萬元獲交保後，就開始假冒旅店經理或旅行社公關等名號，謊稱所代購之機票或住宿等優惠屬同業旅展員工優惠價非公開，只給認識的人訂購等訊息，取信被害人，並於詐騙得手後為免帳戶遭凍結而無法提領，即以網路銀行或臨櫃轉帳等方式將錢轉出或提出。被害人已有33名，詐騙金額達新台幣2佰萬元以上。

彭女為規避當事人及警方查緝，不斷更換住居所外，更趁8月間颱風夜連夜搬遷逃亡，警方昨收網逮人，並查扣詐欺用存簿11本、金融提款卡5張、電腦、手機、被害人聯絡清冊、隨身碟、公司章、名片及三聯式發票等證物，還發現一份她偽造的法院無罪判決書。

彭嫌雖坦承犯行，但辯稱沒有躲避被害人及警方查緝之意，只是換電話沒跟當事人講而已。全案訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送高雄地檢署。

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