回母校補辦畢業證書 男竟順手偷學妹鞋遭判刑

2017-09-27 09:57

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市李姓男子為立宜蘭高級商業職業學校校友，回校補辦畢業證書時，見教室外鞋櫃有學妹的粉紅色布鞋，竟心生歹念偷走鞋子，再駕車離去，案經學妹報案後，李男遭警方逮捕，全案法院審結，因李故意對未成年犯竊盜罪嫌，判處拘役50日，不可易科罰金，但審酌李男犯後有悔意，且與學妹和解，故宣告緩刑2年。

判決指出，26歲李姓男子為宜蘭市宜蘭高商校友，今年5月開著車回母校欲補辦畢業證書，明知該校學生均為未滿18歲之未成年人，見該校學生在202電腦教室上課時，將所穿鞋子放在教室外面的鞋櫃，竟心生歹念，徒手竊取官姓學妹放在鞋櫃內的NIKE牌黑底粉紅色布鞋1雙，市價約3000元，得手後隨即駕駛自小客車離去。

官姓學妹同日下午2點，發現自己的布鞋遭竊後報警處理，經警調閱宜蘭高商校園內、外裝設的監視器錄影畫面，循線查獲李男；李男被逮後坦承犯行，並與學妹達成和解，賠償損失。

法官認為，被告故意對少年犯竊盜罪，違反兒童及少年福利與權益保障法，應加重其刑，審酌被告，素行尚可，竟因貪圖不法財物，徒手竊取被害人所有布鞋1雙，因竊取財物之價值不高，所生危害尚非嚴重，且被告業與被害人達成和解，賠償被害人之損失，判處拘役50日，不可易科罰金，但被告有悔意，宣告緩刑2年。