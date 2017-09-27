突然被趕出如來宗 她帶警去向妙禪討錢

妙禪因接受信徒購買的兩輛名車，引起一連串風波。（圖取自YouTube）

2017-09-27 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義一名女大生透露，4年前因家人的關係加入佛教如來宗，信奉妙禪師父，但她在信奉過了2年之後，才被告知因為填過民國黨的問卷，所以不能加入，被迫離開，但她想將當時繳交的300元入會費要回來，卻無法要回，最後只好帶警察討錢。

《蘋果日報》報導，這名女大生指出，在母親與阿姨介紹之下，加入如來宗，但當時未成年，一進去竟被要求交300元，還被迫接受各種事情，從入會費、禪定、法會到必須接引其他親友，如果沒有照做就會一直被師兄姐「關心」。

女大生說，過了2年後，某天突然被師兄姐告知：「你填過民國黨的問卷，所以你不能再來。」隨後即遭退會，她想要回入會費300元也遭拒。最近看到妙禪的新聞曝光後，女大生又再度想起當時的事情，於是決定偕同警方至嘉義北港路的精舍，提出「入會費退款」的要求，不過妙禪的幹部很聰明，在警察在的時候說一套，背後又做一套。

原本幹部不肯退讓，堅持不退還錢，更強調「繳交時都有簽同意書」，但女大生說自己當時未成年，協會幹部則答：「你媽有同意！叫你媽媽來好不好？」後來在警方協調下，幹部同意她可帶收據至精舍或警察局辦理退款。

但是後來女大生要退錢時，另名幹部卻說不能退，他們強調供養金及入會費都是信徒自願自發、對師父的感恩表現，絕沒有強迫。女大生感嘆，雖然錢已拿不回來，但她仍希望自身的例子可以幫到大家，希望別再有人受騙。

佛教如來宗台北總部，對此僅說：「一切依法處理，不方便表示任何意見。」