驚！孕婦上廁所 一出力胎兒突然滑出來

救護員在救護車上照顧許女和男嬰，將母子送醫。（記者楊金城翻攝）

2017-09-27 08:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里區一名許姓孕婦，26日下午上廁所時，一出力竟然連腹中胎兒一起「大」出來，掉進馬桶，佳里消防分隊獲報火速救援，將新生男嬰及產婦送醫，母子均安。

昨天下午1點24分，台南市消防局119接獲許女家人報案，指有孕婦急產案件，需要救護，佳里消防分隊立即派遣李修齊、陳至坤、陳文斌3位救護員出勤，到達2樓浴室時發現產婦已將嬰兒產出且由家人抱著。

27歲許女的預產期就在近日，她在如廁時可能腹部太用力，竟連腹中男嬰也一起生產出來，掉進馬桶，嚇得媽媽趕緊抱起新生兒，家人報案求救。

3位救護員在狹小的浴室內立即給予新生兒保暖及拍打、抽吸刺激後，男嬰開始有哭鬧現象，再進行夾臍帶的處置。

由於許女的胎盤未剝離，血壓降低，經救護人員初步妥善處置後，利用搬運椅將母子搬上救護車，由許女抱著嬰兒，同時給予許女氧氣治療，送到麻豆新樓醫院接手救護，母子均安，3位救護員完成急產救護任務，十分欣慰，許女和家人感謝不已。

有高級救護技術人員（EMT-P）證照的李修齊說，孕婦除平常規律到婦產科醫院產檢外，若有落紅、破水或陣痛頻率縮減時應預先至醫院待產，以避免新生兒意外生產，如果胎兒已產出，可立即撥打119，交由專業的救護員進行適當的處置。