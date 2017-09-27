台大生遭毆案 張安樂兒子25萬交保

2017-09-27 02:42

〔中央社〕台大生遭毆案，統促黨總裁張安樂次子張瑋等5人，昨到台北地檢署接受訊問；檢察官訊後，於今天凌晨1時左右，依涉違傷害罪嫌，諭令張瑋新台幣25萬元交保，限制出境出海。

此外，同案被告的胡姓男子，檢方諭令他25萬元交保，王姓、汪姓及林姓男子，則分別以10萬元交保候傳，他們均被限制出境出海。

台大生24日遭中華統一促進黨成員毆打，台北市警局大安分局先通知胡姓男子到案說明，前天晚上再通知張瑋等人到案說明；警方不排除毆人案是有特定人在背後操控，將持續追查。

張瑋等5人昨天下午接受完警詢後，搭計程車到北檢接受檢察官複訊。

北檢今天凌晨發布新聞稿指出，為從嚴究辦相關違法行為，貫徹嚴正執法決心，依據「臺灣高等法院檢察署督導偵辦重大危害國家安全及社會秩序實施計畫」所列幫派或其假借任何名義參與刑法妨害公務罪、妨害秩序罪及組織犯罪防制條例罪，成立專案小組，深入追查是否有特定政黨團體、黑道幫派以暴力涉入相關集會遊行、公聽會等公開活動，力求迅速釐清是否有組織犯罪及國外資金挹注等情事。

北檢表示，針對這起案件，北檢指派重大刑案專組主任檢察官黃惠玲擔任召集人，並檢察官曾揚嶺、林俊廷、張靜薰等人合作辦案。

新聞稿內容也談到，專案小組將指揮警政署刑事警察局及調查局洗錢防制處，全面清查上述5名被告、相關人員及公司、可能涉案相關政黨、組織等的國內外金流、歷來掃黑情資，並蒐集與分析歷來相關陳情抗議活動，所衍生暴力事件的參與人員及行為模式、調閱過往各相關單位就涉嫌人與組織曾經調查結案的卷證，以查明相關涉嫌人等，是否有違反組織犯罪條例、政治獻金法等罪嫌。