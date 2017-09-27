埔里傳男童險遭拐抱 警方過濾可疑對象

2017-09-27 00:24

〔中央社〕一名母親向警方報案指稱，她的兒子險遭不明中年男子拐抱，且男童右臀及大腿有挫傷，埔里警方朝傷害罪嫌偵辦，正積極過濾可疑對象。

一名1歲多男童9月13日下午獨自離開屋內，男童的外婆外出尋找，卻在住家附近看見男童遭不明中年男子抱著，男童外婆出聲，中年男子才放開男童並離去，男童母親聽男童外婆轉述過程，便向派出所報案，並在網路公布消息，幾天後再向蘋果日報投訴報警遭吃案。

南投縣政府警察局埔里分局表示，男童母親13日當天即帶著男童、男童外婆到派出所報案，員警立即陪同到埔里基督教醫院就醫，並到案發現場勘查等實施偵查作為，男童母親還向員警道謝，員警所有作為都填寫在工作紀錄簿，也有派出所內監視器可證明。

警方表示，男童住家外面有斜坡，當時男童站在斜坡旁，可能有路過男子見男童有摔落危險而上前抱下，見男童外婆出現才離開；由於男童住家附近無監視器，正訪查村里長以便過濾可疑人士，男童住家增設巡邏箱，並派員警加強巡邏。

警方表示，男童13日當天就醫，醫院診斷紀錄為呼吸道感染，但男童家屬卻在19日又申請另一份診斷證明書，診斷紀錄為右臀及大腿挫傷，中間這幾天究竟發生什麼事？仍須深入調查釐清，全案朝傷害罪嫌偵辦中。