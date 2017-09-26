槍擊要犯改練工藝 「小黑」張錫銘獄中苦學漆器

2017-09-26 22:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾策劃多起重大綁票案的昔日槍擊要犯「小黑」張錫銘，目前在法務部矯正署台南監獄服刑，他平時表現良好，通過評選進入工藝班，正在苦學漆器，希望練就一技之長。他也因為考核成績不錯，獲准參加今天舉辦的中秋節懇親，與家人妻小短暫團圓，共享天倫之樂。

南監這場秋節懇親活動，除了張錫銘，因強盜、擄人勒贖等罪而入獄的薛球，也獲准參加。

都遭判處無期徒刑的張錫銘、薛球，目前被關在南監，平時表現良好，且無違規記錄，得以與其他320名收容人一起參加懇親會。

張錫銘在2個月前報名參加為期近半年的南監「漆器工藝班」課程，潛心學習一技之長，他向獄方透露，也想藉此修身養性，悔悟過去的錯誤，人生重新再來。

涉及槍擊、擄人勒贖等重大刑案的張錫銘，於民國96年入監，獄方說，家人平時都有辦理接見，定期探視，親情的支持與鼓勵，對於他心性的穩定幫助不小。

獄方說，漆器班屬於南監技藝訓練的重點項目之一，相當熱門，名額才10個人，有意參加者競爭激烈，條件的考核相當關鍵，張錫銘能成為學員，顯示他平日表現真的很優秀。

獄方也提到，張錫銘對於相關規定都很配合，平日低調，待人隨和，對於過去的事情不會去多談，早期下工場時相當認真，入獄後也成功戒菸，個性改變了很多。

至於薛球，當時與陳益華共組犯罪集團，持槍強盜，還犯下擄人勒贖案，潛逃中國後落網，被引渡回台灣受審，民國94年入獄，目前在南監表現正常、穩定，與「同學」之間的互動也不錯。

獄方強調，除了平時的接見，每年在農曆春節、母親節與中秋節等期間，還會舉辦懇親活動，需符合必要的審核條件，才有資格報名參加，相當公平，而這也是一種激勵的方式，希望收容人都能努力爭取表現，以達到教化效果。