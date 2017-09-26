國三女逼祖母下跪嗆警判責付 警：被法官賞巴掌

2017-09-26 22:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名國三少女小欣（化名）自幼與祖父母相依為命，今年暑假卻沉迷網路遊戲，結交網友後開始翹課翹家，25日小欣與祖母發生爭執，竟逼對方下跪，還動手施暴，祖母恐懼報警，警方依規通報家暴，但法官審理時竟將小欣裁定「責付」，推回由祖母管教，讓警方傻眼，大嘆「根本被法官賞巴掌！」

據了解，小欣的父母自幼離異，她由年邁的祖父母一手帶大，卻在今年暑假沉迷網路遊戲，結交網友後開始翹課翹家，祖母擔心她的安危，常向轄區警方報案，雖然每次都順利找回，但小欣依然我行我素。

小欣的祖父因病隨身都要攜帶尿袋，管教工作幾乎都落在祖母身上，只要小欣深夜未歸，祖母就會騎著機車到處找尋，小欣逐漸成為轄區警方關注的對象。

25日，小欣因為祖母詢問交友狀況，竟逼對方下跪道歉，還在爭搶手機的過程中和祖母發生拉扯，所幸警方到場，才未將衝突擴大。

警方關心案情時小欣仍不改囂張態度，不但嗆警，還將員警的手臂劃傷流血，連制服都被撕毀，最後被警方依妨害公務逮捕，祖母擔心再被施暴，也一併請警方通報家暴，並對小欣提出傷害、妨害自由、恐嚇等罪嫌。

不料，全案移送少年法庭審理時，祖母雖表示不希望小欣再返家，警方也在報告中提及小欣有施暴傾向，希望當作法官判定收容的事由，但法官卻裁定將小欣「責付」，交由警方帶回給家人，讓警方傻眼，質疑小欣的祖母是本案被害人，祖父又身染重病，法官竟判定將她交回給祖母管教，「這等同賞了承辦員警一巴掌！」

警方認為，小欣的祖父母曾明確表示不願意再和她碰面，法官卻做了一個無人可責付的裁定，聯繫社會局社工也說沒有寄養家庭敢收留，最後只能將小欣送回學校，交由老師管教。

法界人士指出，法官與一般民眾看案情的觀點不同，法官需依現狀判斷、考慮適法性，若要剝奪小欣的回家權，必須要有法律依據，根據本案內容，小欣的行為只是少年非行，未達到判定收容的地步，推測法官應該有告誡小欣祖母會申請保護令，要她注意不得違反，否則將面臨更重刑責。