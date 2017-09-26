審陳明文案遭指請託讓丈夫升官 庭長陳珍如斥不實擬告媒體

2017-09-26 20:37

〔記者王俊忠／台南報導〕對於《法治時報》報導指外傳陳明文利用英系、立委影響力將台南高分院審判長陳珍如丈夫陳琪璜調到中油嘉義單位工作且升官。台南高分院澄清說，陳珍如丈夫從七十四年退伍後一直在中油嘉義單位工作，不曾在中油高雄單位任職過，陳珍如並未透過陳明文幫忙為丈夫調職、升官，對於《法治時報》錯誤報導，陳珍如正考慮是否提告。

《法治時報》並報導說，陳明文案的承審審判長陳珍如是司法官訓練所二十五期，一向負責陳明文官司的辯護律師蔡碧仲也是法訓所二十五期，與陳珍如是同期同學，陳珍如與蔡碧仲兩人至少熟識二、三十年以上。

陳︰丈夫退伍後不曾到中油高雄單位任職

台南高分院發言人林英志庭長以新聞稿強力反擊《法治時報》不實報導，林英志轉述陳珍如回應說，陳珍如的丈夫陳琪璜於七十四年退伍後就一直在中油嘉義煉製研究所服務，從不曾到中油高雄任何單位任職，無所謂透過陳明文幫忙將丈夫從高雄調升回嘉義的情事。

此外，林英志表示，陳珍如雖與蔡碧仲是法訓所同窗情誼，但兩人私下並無往來互動。陳明文案上訴二審後，台南高分院於一０一年十一月間收案，因法官輪調與事務分配關係，在一０四年九月才分給陳珍如庭長所屬的刑三庭審理，所謂陳庭長故意拖延五年以配合速審法規定讓陳明文脫罪，並非事實。

林英志強調，此案在宣判前有人以不實新聞報導企圖影響判決，請社會各界明察二審合議庭是以嚴格證據檢視此案作出裁判，要維護司法獨立及保障司法信譽。