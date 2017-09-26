酒店妹欠債被打傷、逼簽本票 還慘遭性侵

2017-09-26 20:08

〔記者謝君臨／台北報導〕20多歲酒店小姐小如（化名）積欠崔姓、卓姓酒店經紀約31萬元，不但遭打破頭、呼巴掌，還被逼簽下2張共60萬元的本票，事後甚至慘遭2名酒店經紀的張姓友人帶到租屋處性侵得逞。台北地檢署調查後，今天依強制性交罪起訴張男，另依強制、傷害等罪起訴崔、卓、張3人。

檢方調查，小如在台北市林森北路的酒店上班，是崔姓酒店經紀旗下小姐。小如陸續向崔男借款30萬元，還向另名卓姓酒店經紀商借1萬元。崔男認為，小如欠錢又不認真工作，去年8月下旬某日凌晨，找來卓、張兩人，與小如相約酒店包廂，討論還款事宜。

期間，卓男涉嫌以麥克風揮擊小如頭部，致受傷流血，張男則掌摑小如，逼她簽下2張各30萬元的本票，小如害怕被打得更慘，只好照辦。小如還被崔男帶到住處，由崔男小弟看管，張男卻趁隙以商討債務為由，將小如帶回租屋處性侵得逞。事後，小如不甘受辱，驗傷後報警提告。

北檢傳喚崔、卓、張3人，他們都否認逼簽下本票，聲稱是小如自願的。卓男承認有用麥克風打小如；張男則否認掌摑小如，推稱是親密的摸臉舉動。至於張男被控性侵部分，他則聲稱是雙方協議好的性交易，完事後他有給小如6000元，但小如否認。

而3人被控強制、傷害罪部分，檢察官傳喚相關證人，證實小如當時是在非常害怕的情況下遭打傷，並被要求簽下本票。至於張男被控性侵部分，檢察官調查發現，案發後崔男曾質問張男是否性侵小如，張男僅回：「事情做都做了」，再加上小如指證歷歷，檢察官認定張男確涉強制性交犯行，依法起訴。